Форвард «Спартака»: у нас осталось ещё девять игр, это потенциальные 18 очков

Нападающий «Спартака» Марк Верба подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:3) и выразил надежду на попадание московского клуба в плей-офф.

«У нас осталось ещё девять игр. Это потенциальные 18 очков. Как говорят тренеры, шансы у нас ещё есть, будем цепляться за место в плей-офф. Да, у нас есть проблема с реализацией моментов. Конечно, забивай мы больше, то и побеждали бы. Психологический фактор тоже играет роль. Но мы профессионалы, должны справляться с давлением. Повторюсь, чемпионат ещё не закончился, все шансы на плей-офф сохраняются. Надеюсь, что мы справимся с этим волнением. У нас есть задача на сезон. Мы все, включая игроков, тренерский штаб и клубный персонал, — одна команда. Сосредоточились на результате, на концовке регулярного чемпионата. На слухи вокруг клуба внимания не обращаем.

Хочу извиниться перед болельщиками. Хотя это уже не первый раз, когда я и мои партнеры приносим извинения. Спасибо фанатам, что верят в нас до последнего, поддерживают везде — дома и на выезде. Бывает так, что, играя в гостях, мы благодаря болельщикам чувствуем себя как дома. Ждём их на следующих матчах. Мы постараемся их не подвести, чтобы одной большой семьёй выполнить задачу попасть в плей-офф», — цитирует Вербу пресс-служба «Спартака».

«Спартак» приглашал болельщиков бесплатно посетить прошедший матч с «Нефтехимиком». Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. «Спартак» проиграл четыре матча подряд.