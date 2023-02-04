Болельщики освистали Никиту Кучерова во время представления на Матче звёзд НХЛ

Болельщики освистали российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время Матча звёзд НХЛ.

Диктор представлял хоккеистов для очередного конкурса мастерства, и, когда он дошёл до имени форварда «молний», трибуны громко освистали игрока. Кучеров, услышав это, только улыбнулся.

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Отметим, что Матч звёзд проходит в Санрайзе (США) на домашней арене «Флориды Пантерз». У фанатов «пантер» напряжённые отношения с «Тампой». Так, помимо Кучерова, негативному приветствию подвергся другой хоккеист «Лайтнинг» — Пэт Марун. 34-летний нападающий не был вызван на Матч, однако выступил на нём в качестве журналиста. Когда камеры приковали к нему внимание, а сам Марун начал говорить в микрофон, болельщики освистали и его.

Кучеров принял участие в конкурсе на точность бросков и занял в нём пятое место.

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