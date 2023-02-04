Овечкин считает Илью Сорокина лучшей няней, Капризов занял лишь второе место

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого считает лучшей няней для своего сына Сергея, сообщает журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

Так, по мнению 37-летнего капитана «столичных», первое место в его личном рейтинге нянь занимает голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Второе место досталось нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Отметим, что оба хоккеиста провели немало времени с четырёхлетним Сергеем Овечкиным во время конкурсов мастерства в рамках Матча звёзд НХЛ. В объектив телевизионных камер попал момент, когда Овечкин-младший отъехал к скамейке, где был Капризов. Кирилл о чём-то говорил с мальчиком. Сергей ему отвечал.

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