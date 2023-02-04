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Овечкин считает Илью Сорокина лучшей няней, Капризов занял лишь второе место

Овечкин считает Илью Сорокина лучшей няней, Капризов занял лишь второе место
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого считает лучшей няней для своего сына Сергея, сообщает журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

Так, по мнению 37-летнего капитана «столичных», первое место в его личном рейтинге нянь занимает голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Второе место досталось нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Отметим, что оба хоккеиста провели немало времени с четырёхлетним Сергеем Овечкиным во время конкурсов мастерства в рамках Матча звёзд НХЛ. В объектив телевизионных камер попал момент, когда Овечкин-младший отъехал к скамейке, где был Капризов. Кирилл о чём-то говорил с мальчиком. Сергей ему отвечал.

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