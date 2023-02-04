«Торпедо» побило клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, третий гол нижегородцев в матче, забитый Александром Дарьиным, стал 177-м для команды в нынешнем сезоне. Благодаря этому «Торпедо» побило клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных за один регулярный чемпионат. Прежним лучшим достижением команды из Нижнего Новгорода было 176 голов в сезоне-2018/2019.

Отметим, что «Торпедо» занимает второе место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Нижегородцы набрали 82 очка в 59 матчах.