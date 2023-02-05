Овечкин потерял шайбу и бросил клюшку в Пастрняка. Видео

Забавный эпизод произошёл в концовке полуфинальной встречи Матча звёзд НХЛ между командами Столичного и Атлантического дивизиона.



За несколько секунд до конца встречи, уступая с отставанием в три шайбы, команда Столичного дивизиона организовала атаку, которую должен был закончить Александр Овечкин, однако россиянин неудачно обработал шайбу и потерял её в борьбе с Давидом Пастрняком.



Пастрняк убежал один на один с Ильёй Сорокиным, однако Александр не захотел мириться с потерей и запустил клюшку в сторону соперника. Клюшка до Пастрянка в итоге не долетела и Давид забросил шайбу в ворота, поставив точку в матче — 10:6.

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Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.