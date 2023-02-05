Овечкин потерял шайбу и бросил клюшку в Пастрняка. Видео

Забавный эпизод произошёл в концовке полуфинальной встречи Матча звёзд НХЛ между командами Столичного и Атлантического дивизиона.
За несколько секунд до конца встречи, уступая с отставанием в три шайбы, команда Столичного дивизиона организовала атаку, которую должен был закончить Александр Овечкин, однако россиянин неудачно обработал шайбу и потерял её в борьбе с Давидом Пастрняком.
Пастрняк убежал один на один с Ильёй Сорокиным, однако Александр не захотел мириться с потерей и запустил клюшку в сторону соперника. Клюшка до Пастрянка в итоге не долетела и Давид забросил шайбу в ворота, поставив точку в матче — 10:6.
Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.
- 5 февраля 2023
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:55
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 4 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:29
-
22:10
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:16
-
20:58
-
20:33
-
20:10
-
19:55
-
19:35
-
19:23
-
18:58
-
18:36
-
18:09
-
17:58
-
17:40
-
17:18
-
16:57
-
16:32
-
16:19