«Вашингтон» продлил контракт с Сонни Милано на три года

Нападающий Сонни Милано продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба «столичных».



Соглашение с 26-летним американским нападающим рассчитано на три года на сумму $ 1,9 млн.



Милано был выбран на драфте 2014 года в первом раунде под общим 16-м номером.



Форвард перешёл в «Вашингтон Кэпиталз» в октябре прошлого года, подписав с командой однолетний контракт.



В сезоне-2021/2022 выступал за «Анахайм». За «уток» форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности составил «-9». Всего в НХЛ на счету нападающего 197 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Сонни набрал 81 (36+45) очко. В сезоне-2015/2016 Милано в АХЛ выиграл Кубок Колдера за команду «Лейк Эри Монстерз» (сейчас «Кливленд Монстерз»).



В нынешнем сезоне Милано принял участие в 40 матчах, в которых набрал 22 (8+14) очков при показателе полезности «-2».