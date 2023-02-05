Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» продлил контракт с Сонни Милано на три года

«Вашингтон» продлил контракт с Сонни Милано на три года
Комментарии

Нападающий Сонни Милано продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба «столичных».

Соглашение с 26-летним американским нападающим рассчитано на три года на сумму $ 1,9 млн.

Милано был выбран на драфте 2014 года в первом раунде под общим 16-м номером.

Форвард перешёл в «Вашингтон Кэпиталз» в октябре прошлого года, подписав с командой однолетний контракт.

В сезоне-2021/2022 выступал за «Анахайм». За «уток» форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности составил «-9». Всего в НХЛ на счету нападающего 197 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Сонни набрал 81 (36+45) очко. В сезоне-2015/2016 Милано в АХЛ выиграл Кубок Колдера за команду «Лейк Эри Монстерз» (сейчас «Кливленд Монстерз»).

В нынешнем сезоне Милано принял участие в 40 матчах, в которых набрал 22 (8+14) очков при показателе полезности «-2».

Новость по теме
Кузнецов о своём предложении «Трактору» подписать Милано: к счастью, его взял «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023