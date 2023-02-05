«Вашингтон» продлил контракт с Сонни Милано на три года

Нападающий Сонни Милано продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба «столичных».
Соглашение с 26-летним американским нападающим рассчитано на три года на сумму $ 1,9 млн.
Милано был выбран на драфте 2014 года в первом раунде под общим 16-м номером.
Форвард перешёл в «Вашингтон Кэпиталз» в октябре прошлого года, подписав с командой однолетний контракт.
В сезоне-2021/2022 выступал за «Анахайм». За «уток» форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач. Показатель полезности составил «-9». Всего в НХЛ на счету нападающего 197 матчей в регулярных чемпионатах, в которых Сонни набрал 81 (36+45) очко. В сезоне-2015/2016 Милано в АХЛ выиграл Кубок Колдера за команду «Лейк Эри Монстерз» (сейчас «Кливленд Монстерз»).
В нынешнем сезоне Милано принял участие в 40 матчах, в которых набрал 22 (8+14) очков при показателе полезности «-2».
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