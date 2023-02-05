Карандин: все четыре клуба Сибири и Дальнего Востока будут в плей-офф, «Барыс» спасёт чудо

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток» ФХР Юрий Карандин рассказал о борьбе за плей-офф среди клубов Восточной конференции КХЛ и выразил надежду, что все четыре клуба Сибири и Дальнего Востока будут участвовать в матчах на вылет.
«Уверенная игра дальневосточных клубов для меня приятный сюрприз. Сюрприз неприятный — «Трактор» и «Барыс». Первый был обязан бороться за первые места в конференции, а казахстанский клуб — за пятое-шестое места. «Барысу» летом предстоит разобраться, почему с крепким составом и без лимита на легионеров команда не сыграла в свою силу.
Хабаровску — моё восхищение. У «Амура» во второй половине января был самый тяжёлый календарь: «тигры» слетали на Запад, потом на несколько дней вернулись домой — и вновь полёт в московский часовой пояс. Тот же «Адмирал» в это время находился во Владивостоке, поэтому в серии с Омском и Новосибирском ему было легче. Вообще у Хабаровска самый сложный календарь на финише, ни одного удобного соперника. Сейчас у «Адмирала» пять очков гандикапа, у «Амура» — два. Но если посмотреть календарь, то у обеих дальневосточных команд самое сложное расписание. У тех же «Трактора» и «Нефтехимика» остались встречи с «Сочи» и «Куньлунем», у дальневосточных клубов таких соперников уже нет. Более того, они закрывают чемпионат спаренными встречами во Владивостоке и Хабаровске, значит, потеря очков неизбежна. Поэтому я считаю, что гонка начинается с нуля, у четырёх команд примерно равные шансы, тогда как «Барыс» спасёт только чудо.
Верю в то, что рекорд КХЛ всё-таки состоится и все четыре клуба нашего региона — «Сибирь», «Авангард», «Адмирал» и «Амур» — впервые в истории вместе пробьются в плей-офф. Для Сибири и Дальнего Востока это будет большой победой», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
«Барыс» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 61 игру и набрал 57 очков. Отставание от восьмого места в таблице Восточной конференции составляет шесть очков. Астанинскому клубу осталось провести семь матчей до конца регулярки, пять из которых – с клубами из верхней части таблицы.
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