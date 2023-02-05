Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал минимальное поражение от «Витязя»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1).
«Тяжеловато вкатились в игру, что у нас до этого тяжелейшие игры были. Понимаем, что ребятам тяжело, нагрузка на них ложится. Хотя в третьем периоде мы владели инициативой, могли вытащить этот матч. Соперник очень быстрый, активный и агрессивный. Набрали ход, хорошая серия у них идёт, тяжеловато. Но это не отменяет того, что надо забивать голы, без голов нет побед. Сегодня немножко не хватило в завершающей фазе атак. А так обидно, с футбольным счётом проиграли. Ну ничего, будем биться дальше, ещё впереди игры есть. Думаю, до последней игры не будет ясно, кто попал в плей-офф. Поэтому не вешаем нос, не опускаем руки, сражаемся дальше», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
«Нефтехимик» после 60 матчей набрал 61 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Нижнекамска 7 февраля примет казанский «Ак Барс».
- 5 февраля 2023
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:39
-
17:14
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:11
-
15:59
-
15:53
-
15:23
-
14:50
-
14:37
-
14:07
-
13:40
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:45