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Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал минимальное поражение от «Витязя»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал минимальное поражение от «Витязя»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1).

«Тяжеловато вкатились в игру, что у нас до этого тяжелейшие игры были. Понимаем, что ребятам тяжело, нагрузка на них ложится. Хотя в третьем периоде мы владели инициативой, могли вытащить этот матч. Соперник очень быстрый, активный и агрессивный. Набрали ход, хорошая серия у них идёт, тяжеловато. Но это не отменяет того, что надо забивать голы, без голов нет побед. Сегодня немножко не хватило в завершающей фазе атак. А так обидно, с футбольным счётом проиграли. Ну ничего, будем биться дальше, ещё впереди игры есть. Думаю, до последней игры не будет ясно, кто попал в плей-офф. Поэтому не вешаем нос, не опускаем руки, сражаемся дальше», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» после 60 матчей набрал 61 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Нижнекамска 7 февраля примет казанский «Ак Барс».

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