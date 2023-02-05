Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов: ребята сумели настроиться после неудачной игры

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

«Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.

Как игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры со СКА? Нас особенно ничего не напрягало, задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.

1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на первом месте. Что изменили в команде? Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.

Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте? Принципиально выигрывать матчи, есть желание выиграть матч, на который выходим», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» с 77 очками после 60 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.