Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов: ребята сумели настроиться после неудачной игры

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:1).
«Ребята хорошо сыграли, с хорошим настроением. Были опасения, что после неудачной игры в Петербурге ребята переживали, расстроились, но они сумели подготовиться и достойно сыграли.
Как игралось в атмосфере дворца в Мытищах после игры со СКА? Нас особенно ничего не напрягало, задача была хорошо сыграть сегодня, ребята справились.
1 ноября команда была вне зоны плей-офф, 1 февраля она на первом месте. Что изменили в команде? Должен сказать, что в большей степени здесь заслуга ребят, которые выполняют задачи, которые мы ставим перед ними. Поэтому это больше к команде, к их отношению к тому, что происходит.
Принципиально ли для команды закончить регулярку на первом месте? Принципиально выигрывать матчи, есть желание выиграть матч, на который выходим», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» с 77 очками после 60 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
- 5 февраля 2023
-
20:48
-
20:41
-
20:31
-
20:22
-
20:15
-
20:09
-
19:56
-
19:49
-
19:40
-
19:17
-
19:08
-
18:51
-
18:38
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:39
-
17:14
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:11
-
15:59
-
15:53
-
15:23
-
14:50
-
14:37
-
14:07
-
13:40
-
13:30
-
13:06