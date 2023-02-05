Александр Радулов оценил крупную победу «Ак Барса» над «Куньлунем»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов подвёл итог гостевой победы над «Куньлунем» (5:1).
«Насколько нравится играть, когда у команды всё получается? Нужно работать в каждом матче, тогда результат придёт. Слушать тренерскую установку, стараться её выполнять.
Что поменяли в большинстве? Ничего, просто работаем, смотрим видеонарезки, разговариваем. Стараемся больше бросать. От игры к игре оно то приходит, то уходит. Надо на каждое большинство выходить максимально заряженными и стараться его реализовать.
Как подбиваю шайбу, чтобы она попала в цель? Нужно следить за шайбой, стараться играть перед вратарём в створ. Не всегда удаётся её подправить, но если вратарь не видит момента броска, то это чаще всего заканчивается голом.
Весь сезон на «Востоке» плотная борьба, о чём это говорит? Команды подравнялись, много хороших игроков, никто не хочет уступать. Все хотят забраться повыше в таблице, это здорово для лиги, болельщиков, для хоккея в целом.
Ожидания от дальневосточного выезда? Надеюсь, мы хорошо подготовимся и удачно там сыграем. Вижу, что команды там хорошо подготовлены физически, обучены. Нас ждут тяжёлые игры», — цитирует Радулова сайт «Ак Барса».
В матче с «Куньлунем» Радулов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
- 5 февраля 2023
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