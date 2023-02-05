Шипачёв — о конкуренции на Востоке: стоит чуть-чуть расслабиться — и тебя обгонят

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал результат встречи с «Куньлунем» (5:1) и рассказал о конкуренции в турнирной таблице Восточной конференции и о пути к рекорду Сергея Мозякина по очкам, набранным в регулярке.

«Насколько радует конкурентная борьба на Востоке? Насколько команде важно быть первой в конференции? Мы хотим побеждать в каждой игре. Такая борьба на Востоке первый раз за многие годы, даже внизу таблицы несколько команд бьются за одно место в плей-офф, будет разыгрываться много очков. Стоит чуть-чуть расслабиться — и тебя обгонят. Одним словом, стало интереснее.

Что пошло не так в Санкт-Петербурге? Нам на собрании объяснили, что мы сыграли плохо. Семь голов – мы за месяц столько не пропустили, сколько за одну встречу. Это очень плохо, мы не должны так играть.

По эмоциям та игра как-то воспринималась по-особенному? Да, приехали к хорошей команде. Неплохо начали, давно не было такого периода, чтобы 3:3. Забили четвёртый гол, надо было играть построже в обороне, но не получилось.

Как избежать моментов, схожих со стыком Зыкова и Радулова? Первая смена, все были заряжены, соперник хотел провести силовой приём, Санька [Александр Радулов] это увидел, сгруппировался. Судьи посмотрели – момент чистый. Конечно, жалко, человек несколько зубов потерял. Здоровья ему.

Всё ближе к рекорду Мозякина? До него ещё далеко. Иногда несколько очков за матч набираешь, иногда ни одного. Главное, чтобы команда побеждала, тогда восстановление проходит быстрее. Серьёзный календарь, пять игр подряд через день, нужны позитивные эмоции», — приводит слова Шипачёва сайт «Ак Барса».

Шипачёв в текущем сезоне провёл 60 матчей, в которых набрал 41 (8+33) очко.