Яромир Ягр побил рекорд Гретцки по голам в карьере c учётом сборных

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам, сообщает iSport.cz.
50-летний нападающий «Кладно» забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5). Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную. Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.
Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб – в WHA, 26 голов – за сборную Канады. При таком формате подсчёта нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на данный момент забил 994 гола.
Яромир дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Член «Тройного золотого клуба».
15 февраля Яромиру Ягру исполнится 51 год.
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