«Ак Барс» в последних четырёх матчах забросил 17 шайб

Сегодня в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» забил пять голов в ворота «Куньлунь Ред Стар», пропустив одну шайбу.



Заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Кирилл Семёнов. Ранее «Ак Барс» забил четыре гола СКА (4:7), два – «Барысу» (2:1) и шесть – «Трактору» (6:0). Таким образом, в последних четырёх встречах регулярки КХЛ игроки казанской команды забросили 17 шайб. На этом же отрезке «Ак Барс» пропустил восемь голов.

«Ак Барс» с 77 очками после 60 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком» 7 февраля в 19:30 мск.