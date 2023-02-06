Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал продление контракта с Рашевским

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин рассказал о продлении контракта с Дмитрием Рашевским. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

«Очень рады, что Дмитрий Рашевский останется в «Динамо» ещё на два сезона. Задача клуба и тренерского штаба — создать условия для прогресса любому игроку. Нам удалось убедить Диму, что именно в «Динамо» у него будет лучшая возможность для того, чтобы прогрессировать. Он сам знает, над какими компонентами ему стоить работать, чтобы в ближайшем будущем выйти на новый для себя уровень игры. Желаем удачи!», — цитирует Сопина официальный сайт бело-голубых.

В текущем регулярном сезоне КХЛ 22-летний форвард провёл 59 матчей, в которых набрал 30 (16+14) очков.