Канарейкин — о травме Зыкова: некоторые хоккеисты не любят надевать капу

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал травму нападающего СКА Валентина Зыкова. Во встрече с «Ак Барсом» форвард в средней зоне попал под сокрушительный силовой приём Александра Радулова. Это случилось уже на первой минуте матча. В результате хита Зыков лишился большого количества зубов.
«Мы не знаем, играл ли Зыков с капой или без. Дело в том, что некоторые хоккеисты вообще не любят надевать капу. С ней во рту им тяжело дышать. При этом ни один тренер не будет заставлять подопечных пользоваться ей. Каждый сам решает, хочет ли он страховать себя от повреждений челюсти. Чисто по-человечески остаётся только пожалеть Валентина», — приводит слова Канарейкина «Russia Today».
Зыков провёл за СКА 53 встречи в текущем регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 16 результативных передач.
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