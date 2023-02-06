Канарейкин — о травме Зыкова: некоторые хоккеисты не любят надевать капу

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал травму нападающего СКА Валентина Зыкова. Во встрече с «Ак Барсом» форвард в средней зоне попал под сокрушительный силовой приём Александра Радулова. Это случилось уже на первой минуте матча. В результате хита Зыков лишился большого количества зубов.

«Мы не знаем, играл ли Зыков с капой или без. Дело в том, что некоторые хоккеисты вообще не любят надевать капу. С ней во рту им тяжело дышать. При этом ни один тренер не будет заставлять подопечных пользоваться ей. Каждый сам решает, хочет ли он страховать себя от повреждений челюсти. Чисто по-человечески остаётся только пожалеть Валентина», — приводит слова Канарейкина «Russia Today».

Зыков провёл за СКА 53 встречи в текущем регулярном сезоне, забросив восемь шайб и отдав 16 результативных передач.