Александр Тихонов — о словах Гашека про россиян: кто он такой и кто такой Овечкин?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал многочисленные высказывания чешского экс-голкипера Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт ещё популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут. 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Беларуси, а всё остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Ранее комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался по поводу слов Гашека, который подверг критике участие россиян в Матче звёзд НХЛ.