А. Юдин — о травме Зыкова: если бы Радулов сыграл так против меня, я бы ему сам выбил зубы

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин отреагировал на слова Александра Радулова о травме Валентина Зыкова.

«Прочитал интервью Александра Радулова и меня прямо зацепили его объяснения по эпизоду с травмой Валентина Зыкова. Он говорит, что это был обычный силовой приём и прикрывается банальной фразой «это хоккей». Так вот, Александр, – это не силовой приём, а весьма подлый поступок: когда ты видишь летящего на тебя соперника и специально поднимаешь плечо к его челюсти. Есть примерно десяток вариантов честного хоккейного поведения в подобных случаях. Удара плечом по зубам среди них точно не наблюдается. Попытался бы он сыграть так против меня, я бы ему выбил зубов десять, а потом бы сказал: «Саша – это хоккей»…

Сыграй Радулов чуть более честно и профессионально и ему не пришлось бы потом писать смски с пожеланиями здоровья. Это всё, конечно, хорошо, но гораздо лучше, если Радулов в своем, конечно, напряжённом графике, найдёт время лично проведать Валентина в больнице. Всегда страшно видеть такие травмы, пусть даже к ним привёл банальный, казалось бы, силовой. Здоровья Валентину, а этот эпизод – хороший урок для всех хоккеистов. Жёсткую игру можно только приветствовать, но важно помнить, что игроки едят один хлеб, и бессмысленные травмы на ровном месте не нужны никому», — сказал Юдин «Чемпионату».