«Серьёзный перелом лицевой кости». Р. Ротенберг — о травме Зыкова после хита Радулова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал травму нападающего Валентина Зыкова. Во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» форвард в средней зоне попал под сокрушительный силовой приём Александра Радулова. Это случилось на первой минуте матча. В результате хита Зыков лишился большого количества зубов и завершил встречу, отыграв лишь 24 секунды.

«Такие матчи идут «кость в кость». Тяжёлые моменты — в первой смене выбыл наш петроградский пацан Валя Зыков. У него серьёзный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо. У нас много игроков выбыло до конца сезона. Надо смотреть: это было умышленное нанесение травмы или нет. У нас профессиональные судьи, дисциплинарный департамент, который должен разбирать такие моменты.



В то же время каждый хоккеист должен помнить, что нельзя расслабляться даже на долю секунды, нужно держать удар, не опускать голову. Сейчас просто хочу пожелать скорейшего выздоровления Валентину Зыкову. Случившееся сплотило нашу команду, за счёт этого сплочения мы вырвали победу. Посвящаем победу Валентину Зыкову», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

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