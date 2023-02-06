Хекстолл: Малкин порой вызывал реакцию типа: «Святая корова, как можно остановить его?»
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл поделился мнением о российском нападающем Евгении Малкине. 36-летний форвард близок к юбилейной отметке — 1200 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
«Он действительно хорош. Я думаю, что после травмы (в прошлом году), имея столько времени за плечами, в этом году он катается намного лучше. Это очень голодный игрок. Он великолепен. Я имею в виду, что были моменты, когда его игра вызывала реакцию типа: «Святая корова, как можно остановить этого парня?» Так что да, Джино хорош. Конечно, никаких жалоб. Он многое даёт нашим игрокам», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, сейчас на счету Малкина 1196 (463+733) очков в 1030 матчах в НХЛ.
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