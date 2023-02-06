Генменеджер «Коламбуса» высказался о ситуации с возможным обменом конкурентов Тарасова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мыслями о вратарской проблеме в команде. Сейчас у клуба три голкипера: Йоонас Корписало, Элвис Мерзликин и Даниил Тарасов. Есть вероятность, что команда обменяет кого-либо из пары финн — латыш перед дедлайном.
«Это не идеальный расклад, интересная ситуация. Нам нужно было принять решение: Мерзликин или Корписало, а Элвис в то время был первым номером. Он был единственным, кто оставался здоровым, а Корпи — нет. Сейчас как-то наоборот. Такое трудно предсказать.
Мы уверены, что Элвис придёт в норму. Он не потерял своих навыков. Трудности, через которые он прошёл в этом году, должны помочь ему вырасти как хоккеисту, если он воспримет это правильно и сумеет выйти из этого состояния.
Ключевой момент заключается вот в чём: если Корпи часто выходит в старте, потому что он этого заслуживает, то Мерзликину нужно работать ещё усерднее, чтобы вернуть себе место. Это делается на тренировках, и у него появляются возможности работать не покладая рук и показать, что он заслуживает большего.
Возможный обмен Корпи? Он достоин каждого успешного матча, потому что он действительно хороший человек, действительно хороший товарищ по команде. Он не только талантливый вратарь, но и отличный товарищ по команде и отличный парень. Я не могу быть счастливее за него», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.
- 6 февраля 2023
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