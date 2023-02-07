Капризов рассказал, о чём его спросил четырёхлетний сын Овечкина во время Матча звёзд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, о чём его спросил четырёхлетний сын соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей во время Матча всех звёзд НХЛ.

«Он задал один вопрос: «Когда будет моя очередь пробивать буллит?» — приводит слова Капризова The Athletic.

Отметим, что во время Матча всех звёзд НХЛ Овечкину приходилось несколько раз оставлять Сергея с другими игроками — голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Ильёй Сорокиным и Капризовым. В объектив телевизионных камер попал момент, когда Овечкин-младший отъехал к скамейке, где был форвард «Миннесоты». Кирилл о чём-то говорил с мальчиком, Сергей ему отвечал.



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Позже Овечкин-младший вместе со своим отцом и Сидни Кросби реализовал буллит в ворота Роберто Луонго.