Лидер «Флориды» оценил вклад Бобровского в унизительный разгром «Тампы»

Лидер и нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Пантеры» разгромили соперника со счётом 7:1, а вратарь отразил 32 из 33 бросков.

«Все внесли свой вклад. Боб сделал несколько важных сейвов при счете 2:1 и 3:1, что позволило нам забить четвёртый гол. Мы продолжили играть в свой хоккей. У нас было много бросков, но одно дело — нанести много бросков, а другое — получить хорошие моменты.



Матч звёзд? Сейчас я устал, это определённо длинные выходные. Но я нереально хорошо провёл эти выходные, а потом — нет ничего лучше, чем вернуться и снова увидеть ребят. Мы с нетерпением ждали последнюю действительно хорошую домашнюю серию перед завершением регулярного чемпионата — и она началась сегодня», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.