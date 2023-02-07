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Кросби высказался о высокой результативности 36-летнего Малкина

Кросби высказался о высокой результативности 36-летнего Малкина
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о 36-летнем нападающем Евгении Малкине. Российский форвард близок к юбилейной отметке в 1200 очков в НХЛ.

«Это большое число. Думаю, это просто показывает большую последовательность. Чтобы достичь этого, ты должен набирать очки каждый год и быть последовательным. Его результаты отражают это. Кроме того, у него была пара травм, выбивших его на длительное время, так что у него легко могло бы быть больше очков.

Я думаю, что это просто показывает игроку, что он представлял из себя на протяжении многих лет. Его результативность по-прежнему на высоком уровне, даже в его возрасте. Я думаю, его результаты отражают всё это», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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