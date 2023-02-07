Защитник «Авангарда»: при всём уважении к Балашихе омских болельщиков ни с кем не сравнишь

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков рассказал о своём прогрессе в текущем сезоне и о спаде после выезда на Дальний Восток.

«Рад не личным рекордам, а тому, что нужен команде, могу ей помогать. Доволен буду, когда начнётся плей-офф и мы покажем тот результат, на который нацеливаемся. И который несколько лет назад уже показали.



Как объясню свой прогресс? В отпуске немного изменил подготовку, поработал в лагере у тренера Дмитрия Яшанькина, над ногами, плечевым поясом, силой. Также у нас была отличная предсезонка, плюс с самого начала сезона почувствовал доверие тренерского штаба, партнёров по команде. Да, календарь очень плотный, но чувствую, что к такому ритму готов. Так что 15 игровых минут за матч совсем не предел.



Кстати, ещё один фактор для прогресса каждого игрока «Авангарда» — мы вернулись в Омск, да ещё на новую арену. При всём уважении к Балашихе омских болельщиков ни с кем не сравнишь, в Сибири у нас крутая поддержка.

После Дальнего Востока у многих команд КХЛ неизбежен спад. Как его избежать? Я так понимаю, благодаря тому, что весь сентябрь мы играли в гостях, у нас есть пять свободных дней перед восьмиматчевой домашней серией. Появляется время не только немного отдохнуть, но и потренироваться. Впереди интересные соперники — например, ЦСКА, СКА, Уфа, Ярославль, «Торпедо». Будем готовиться. Какие задачи команда будет решать в ходе этой серии? Хотим подняться как можно выше в турнирной таблице. Каждый домашний матч при 11 тысячах наших фанатов — это и удовольствие, и большой турнирный плюс «Авангарда». Поэтому было бы идеально иметь преимущество своего поля во всех раундах плей-офф», — приводит слова Чистякова Russia-Hockey.ru.

Чистяков в текущем сезоне провёл 49 матчей, в которых набрал 21 (5+16) очко.