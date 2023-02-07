В ХК «Сочи» объяснили отказ от услуг защитника, выступавшего во всех сезонах в истории КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4) и объяснил отказ от услуг Никиты Пивцакина, который играл во всех сезонах в истории КХЛ.
«Соперника с победой. Начали игру, допустили две ошибки в обороне, первый период в этом плане немного не получился. Потом удаление во втором периоде, снова пропустили. И в третьем периоде сыграли правильно в атаке и в обороне и сумел забить гол. Положительный момент сегодня – выиграли третий период.
Безысходные поражения? Вы знаете, соперники тоже очень хорошие, а у нас что-то не получается в атаке, в последние игры мы не можем забить больше одного гола. Поэтому вот так складываются матчи. Из позитива можно вынести, что ребята бьются и стараются, пытаются исправить ситуацию. В принципе, я думаю, что мы двигаемся вперёд.
Состояние Попова? К сожалению, пока ещё не знаю. Но он не доиграл игру. Отказ от услуг опытного защитника Пивцакина? Расчищаем место под молодых игроков. У нас очень много ребят в МХЛ, поэтому, скажем так, мы будем их задействовать», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 февраля 2023
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