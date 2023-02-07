Главный тренер «Куньлуня»: сделали всё возможное, чтобы выиграть матч с «Северсталью»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвёл итог встречи с «Северсталью» (3:2).

«Очень важная для нас победа. Матчи с «Северсталью» всегда непростые. Сегодня наконец-то получилось выиграть. Очень понравилась отдача ребят. Ребята проявили себя, боролись. Сегодня была хорошая игра. Команда боролась до последнего. В меньшинстве ребята ложились под шайбу. Даже после заброшенной шайбы, когда соперник стал играть активнее. Мы сделали всё возможное, чтобы выиграть сегодняшний матч. Мы продолжаем повышать требования к себе. Продолжаем работать над нашей системой. Дисциплина, конечно, ещё не на том уровне, на котором нам бы хотелось, но прогресс есть», — цитирует Айрленда телеграм-канал «Северстали».

Несмотря на победу, «Куньлунь» потерял шансы на место в плей-офф.