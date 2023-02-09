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Вайсфельд — о двухочковой системе в КХЛ: это просто нечестно, надо возвращать старую схему

Вайсфельд — о двухочковой системе в КХЛ: это просто нечестно, надо возвращать старую схему
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Известный российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд порассуждал, есть ли взаимосвязь между двухочковой системой начисления баллов и остротой борьбы за место в плей-офф, а также сообщил, что является сторонником прежней, трёхочковой системы.

«Не разделяю точку зрения, что плотность в таблице Восточной конференции связана с двухочковой системой начисления очков за победу. Считаю, это случилось потому, что уровень команд подравнялся. А если бы кто-то действительно играл очень плохо или очень хорошо, было бы совершенно без разницы, три очка дают за победу или два. Посмотрите на таблицу Западной конференции, там же есть и явный лидер, и явный аутсайдер.

Может ли двухочковая система приводить к появлению «странных» матчей? Теоретически, да, но я матчей, в честности которых у меня возникли бы сомнения, не встречал. Да, вроде команды, которым как воздух нужны очки, регулярно уходят в овертайм, но ведь не скажешь, что катают вату – реально бьются и сражаются.

Если при трёхочковой системе ты знаешь, что на кону в каждом матче три очка, то сейчас в розыгрыше появляется лишнее очко. Со спортивной точки зрения это просто нечестно, поэтому, на мой взгляд, такая система подсчёта несправедлива. И я разделяю позицию, что надо возвращаться к старой системе. Я всегда был за неё!» — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в таблице Восточной конференции до сих пор ни одна команда не потеряла теоретических шансов на попадание в плей-офф.

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