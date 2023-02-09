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Форвард «Металлурга» Семён Кошелев обвиняется в даче взятки в крупном размере

Форвард «Металлурга» Семён Кошелев обвиняется в даче взятки в крупном размере
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» 27-летний Семён Кошелев обвиняется по двум частям статьи УК РФ: «Дача взятки должностному лицу» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере» (статья 291, часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ). Судебное заседание по делу о даче взятки, которое состоится в Уфе, в Ленинском районном суде, было перенесено на 21 марта. Сам хоккеист в телефонном разговоре отказался как-либо комментировать ситуацию, сообщает Пруфы.ру.

Сообщается, что обвинение может быть связано с уфимскими делами о покупке военных билетов, обвинения по которым были предъявлены в прошлом году. Вратарь Анвар Сулейманов и нападающие Михаил Воробьёв и Владислав Лукин получили наказания в виде миллионных штрафов.

В текущем сезоне Кошелев провёл за «Металлург» 41 матч, в которых набрал 17 (9+8) очков.

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