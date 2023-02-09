Джозеф Душак побил рекорд результативности среди защитников минского «Динамо»
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Американский игрок Джозеф Душак – новый рекордсмен среди защитников минского «Динамо» по очкам за один регулярный чемпионат, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
После матча с «Трактором» на его счету стало 40 (8+32) очков. По этому показателю он превзошёл достижение Бреннана Менелла (38 очков в сезоне-2020/2021).
Напомним, в Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева.
В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Адмиралом» 11 февраля. Минское «Динамо» в этот же день проведёт матч в гостях с «Автомобилистом».
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