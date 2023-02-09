Тренер «Автомобилиста»: не хватило сил или эмоций на 3-й период? Всё было, ошибок наделали

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от СКА (2:5).



«Двоякое впечатление оставила игра: хорошие два периода, хорошие моменты были, но вот в третьем периоде за две ошибки, которые нельзя делать, соперник нас наказал. Возьмём лучшее из этой игры, худшее надо убрать, ошибки, которые привели к поражению.



За счёт чего 40 минут били СКА их оружием? Хорошая игра два периода, здорово выходили из-под прессинга, но игра длится 60 минут, на своих ошибках погорели. Знали, что соперник всё время прессингует, готовили к этому ребят.



Что с Трямкиным? Повреждение, не знаю, надолго ли или нет, завтра будет обследование.



Мы поговорили в раздевалке, что хоккей — командный вид спорта, ошибки приводят к голам, нельзя ошибаться на ровном месте против команд, которые могут наказывать за эти ошибки. Было хорошее движение и эмоции в эти 40 минут, очень приличный уровень.



Не хватило сил или эмоций в третьем периоде? Ошибок наделали, были у команды и силы, и эмоции. Возможно, гол на последней секунде «3х5» повлиял немного, хотя поговорили в перерыве с ребятами, чтобы отбросили это и выходили работать», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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