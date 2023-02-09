«Живём, как на бомбе». Андрей Разин — о травмированных «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:3 Б) и рассказал о травмах череповецкого клуба.
«Очень важная победа. Последнюю игру проиграли «Куньлуню», хотя играли хорошо. Важная победа в психологическом плане. Две игры подряд проигрывать дома тяжело. Сегодня был хороший соперник, быстрый. Ребята молодцы. С 0:2 отыграться дорогого стоит, тем более в третьем периоде горели. Жалко, что дали сопернику возможность сравнять счёт. Зато показали зрителям всю красоту хоккея.
Как обстоят дела с травмированными? Живём, как на бомбе. Каждый день кто-то да болеет, кто-то да выбывает. Процесс такой – заболел, болеет два-три дня. А выходит всё равно с потерянными физическими кондициями. Человеку нужно некоторое время, чтобы восстановиться после таких болезней. На льду сейчас есть запасные, это радует. Ситуация тяжёлая. Нет основных – Петунина, Пыленкова, Самонова», — цитирует Разина официальный телеграм-канал «Северстали».
После победы «Северсталь» набрала 64 очка и занимает седьмое место в таблице Запада.
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