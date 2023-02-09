Тренер «Амура» рассказал про упущенное преимущество в две шайбы в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (2:4) и рассказал о восстановлении голкипера Евгения Аликина.

«Хороший по содержанию матч, но есть проблемы – повели в счёте 2:0, стали больше совершать ошибок в силу возраста, неопытности. Пропустили два серийных гола, при счёте 2:2 – равная игра, подходы были как у нас, так и у соперника. И опять два серийных гола пропустили и проиграли матч из-за индивидуальных ошибок – не выручили ни последний рубеж, ни игроки, которые должны и обязаны правильно выходить из таких стрессовых ситуаций. Можно ли дома играть с «Ак Барсом» Билялетдинова первым номером? Посмотрим, можно или нельзя. Главное – результат на данный момент, а нам – тем более.

Когда будет готов Аликин? Надеемся, что в ближайших матчах», — цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.

После поражения «Амур» занимает восьмое место в таблице Востока, имея в активе 64 очка.