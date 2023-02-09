И. о. главного тренера «Торпедо»: мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Андрей Козырев подвёл итог встречи с «Северсталью» (3:4 Б) и рассказал о травмах двух центральных нападающих нижегородцев.
«Хороший, интересный матч. Традиционно наши игры с «Северсталью» проходят в упорной борьбе. К сожалению, мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. На льду была командная игра, было мужество. Ребята играли друг за друга.
К сожалению, мы потеряли двух центральных нападающих. Ребята получили травму и не смогли закончить матч. Мы всю игру провели с двумя центральными, один из них был 13-м в заявке. Переломный момент? Когда Алексей Кручинин получил травму и не смог продолжить игру», — приводит слова Козырева сайт КХЛ.
«Торпедо» в следующем матче сыграет дома со «Спартаком» 11 февраля.
- 9 февраля 2023
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