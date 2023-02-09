И. о. главного тренера «Торпедо»: мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Андрей Козырев подвёл итог встречи с «Северсталью» (3:4 Б) и рассказал о травмах двух центральных нападающих нижегородцев.

«Хороший, интересный матч. Традиционно наши игры с «Северсталью» проходят в упорной борьбе. К сожалению, мы проиграли, но этот проигрыш даст нам рост. На льду была командная игра, было мужество. Ребята играли друг за друга.

К сожалению, мы потеряли двух центральных нападающих. Ребята получили травму и не смогли закончить матч. Мы всю игру провели с двумя центральными, один из них был 13-м в заявке. Переломный момент? Когда Алексей Кручинин получил травму и не смог продолжить игру», — приводит слова Козырева сайт КХЛ.

«Торпедо» в следующем матче сыграет дома со «Спартаком» 11 февраля.