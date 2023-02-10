Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко будет очень не хватать, он отличный хоккеист

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.
«Безусловно, непростая ситуация. В последнее время мы показываем не лучшие результаты, и поэтому был произведён этот обмен. Конечно, Влади провёл очень много времени в этой команде и выиграл с нами Кубок Стэнли. Они оба отличные игроки, нам их будет очень не хватать», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
Тарасенко всю карьеру выступал за «блюзменов» и набрал 553 (262+291) очка в 644 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
- 10 февраля 2023
-
11:08
-
10:51
-
10:30
-
10:21
-
09:59
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:22
-
07:45
-
07:34
-
07:27
-
07:06
-
06:51
-
06:04
-
05:50
-
05:41
-
02:06
-
01:45
- 9 февраля 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:31
-
23:19
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:31
-
22:20
-
22:09
-
22:04
-
21:56
-
21:48