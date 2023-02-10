Главный тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко будет очень не хватать, он отличный хоккеист

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». Напомним, «Сент-Луис Блюз» обменял Тарасенко и Микколу в «Нью-Йорк Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

«Безусловно, непростая ситуация. В последнее время мы показываем не лучшие результаты, и поэтому был произведён этот обмен. Конечно, Влади провёл очень много времени в этой команде и выиграл с нами Кубок Стэнли. Они оба отличные игроки, нам их будет очень не хватать», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Тарасенко всю карьеру выступал за «блюзменов» и набрал 553 (262+291) очка в 644 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.