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«Что за хоккей такой?!» Плющев раскритиковал сезон КХЛ за обилие футбольных счетов

«Что за хоккей такой?!» Плющев раскритиковал сезон КХЛ за обилие футбольных счетов
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о промежуточных итогах Фонбет Чемпионата КХЛ. Регулярный чемпионат подойдёт к завершению в конце февраля, командам осталось провести по шесть-восемь матчей.

«Чего-то яркого и нового я в этом сезоне не увидел. Даже не знаю, кого из хоккеистов отметить. Да, есть ребята в СКА и ЦСКА, но я бы не сказал, что это что-то невероятное. В регулярном чемпионате нет сенсаций. На Западе восьмёрка осталась неизменной с прошлого года. Оставшиеся три команды продолжают биться за 8-10-е места. Разочаровывает «Спартак» — из года в год одна и та же песня.

На Востоке поднялись «Адмирал» и «Амур», выжали из себя всё. Но календарь им способствовал. Сколько матчей они сыграли между собой… Это необъективно для других команд, когда играешь с «подвалом» и набираешь очки.

Сезон получился скучным? Были матчи, которые привлекали внимание, но ничего выдающегося в глаза не бросалось. Если бы я сказал, что есть что-то особенное, то слукавил бы.

Это специфика не только этого сезона. Давно уже отмечается, что мы не воспитываем ярких ребят, мы воспитываем средних игроков, которые, может быть, когда-нибудь вырастут. Нет молодых, которые бы ворвались, как Овечкин, Ковальчук и так далее. Нет такого, что какая-то звезда родилась. Это идёт от системы подготовки, которую проповедуют многие команды. Очень практичный хоккей со счетами 1:0, 2:0, но что это за хоккей такой?! Это футбольные счета», — приводит слова Плющева Legalbet.

Отметим, что на Западе лидирует СКА, набравший 95 очков в 62 матчах. Вторым идёт ЦСКА (84), третьим — «Торпедо» (83). На Востоке первое место занимает «Ак Барс» (81 балл в 61 встрече), за ним идут «Сибирь» (78) и «Металлург» (75).

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