Максим Шалунов повторил 21-летний клубный рекорд «Локомотива»

Российский нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для форварда этот гол стал 27-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Шалунов повторил 21-летний клубный рекорд по количеству шайб за один сезон. Теперь нападающий делит это достижение с Андреем Коваленко, который в сезоне-2001/2002 также забил 27 голов.

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Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).