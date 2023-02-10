Патрик Кейн — об обмене Тарасенко: это не самое приятное, что я когда-либо слышал

Лидер «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это не самое приятное, что я когда-либо слышал касательно обменов.



«Рейнджерс» были командой, которую я рассматривал, если что-то и должно произойти. Кажется, они в некотором роде заполнили пустоту в своём составе, пошли до конца и заключили сделку. Как-то так и есть.



Мой обмен? Очевидно, ты хочешь поступать правильно по отношению к франшизе. «Блэкхоукс» вели себя удивительно по отношению ко мне, дали мне очень много. Так что тебе определённо хочется, чтобы каждая сторона получила лучший исход», — приводит слова Кейна ESPN.

Отмечается, что Кейн рассчитывает принять решение о своём будущем в течение следующих 10 дней.

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