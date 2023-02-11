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Тарасенко стал четвёртым игроком «Рейнджерс», забившим гол за три минуты с дебюта за клуб

Тарасенко стал четвёртым игроком «Рейнджерс», забившим гол за три минуты с дебюта за клуб
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Российский нападающий Владимир Тарасенко, недавно пополнивший состав «Нью-Йорк Рейнджерс», стал четвёртым игроком в истории клуба, забившим гол за три минуты с момента дебюта.

За всю историю клуба быстрее были только Норм Лоу (ровно 1 минута в 1950 году), Лэйн Ламберт (2 минуты 28 секунд в 1986-м) и Майк Эллисон (2 минуты 44 секунд в 1980-м).

Напомним, Владимир Тарасенко отличился заброшенной шайбой по ходу недавно завершившегося матча с «Сиэтлом». В моменте с голом ему ассистировал российский форвард Артемий Панарин.

В составе «Рейнджерс» заброшенные шайбы на свой счёт также записали Каапо Какко, Винсент Трочек, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен (в пустые ворота). У гостей в этом матче забивали Оливер Бьёркстранд, Джаред Макканн, а также Брэндон Танев.

Сказочный дебют! Тарасенко забил первым же броском за «Рейнджерс» с передачи Панарина Сказочный дебют! Тарасенко забил первым же броском за «Рейнджерс» с передачи Панарина
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