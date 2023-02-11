85-летний Майоров рассказал об ошибке, о которой жалеет больше половины века

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, о чём жалеет по итогам своей длинной карьеры. Сегодня, 11 февраля, легендарному советскому нападающему исполнилось 85 лет.

«Я как и многие из нашего поколения, воспитанник двора. Нас воспитал двор — и в спортивном плане, и в человеческом. Рядом с нашим двором в Сокольниках было два стадиона. В детстве у нас была возможность смотреть соревнования по многим видам спорта. Я видел многих великих представителей спорта. Мы как-то были рядом с ними и иногда даже копировали их. Натягивали сетки и играли в волейбол, в футбол. Воспитание во дворе, воспитание в спорте я прошёл через великих тренеров, которые оставили след в спорте. Потом жизнь меня столкнула с прекрасными людьми в хоккее. Это и Чернышёв, и Эпштейн, и Тарасов и так далее. До последнего поддерживал связь с этими людьми, которых уже нет с нами.

Сейчас я всё это рассказываю вам и понимаю, как быстро всё пролетело. Как много пройдено дорог, как много сделано ошибок… Одну из таких я совершил в 1969 году, когда согласился возглавить команду мастеров «Спартака», став командовать людьми, с которыми только что играл сам. Я не доиграл года три и до сих пор жалею об этой ошибке. Это была и моя ошибка, и ошибка руководства клуба», — передаёт слова Майорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.