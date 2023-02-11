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Главный тренер «Авангарда»: в матче с ЦСКА вспылил, было напряжённо; хорошо, что отпустило

Главный тренер «Авангарда»: в матче с ЦСКА вспылил, было напряжённо; хорошо, что отпустило
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

«Рад, что смогли по-другому сегодня сыграть, что наконец-то вернулись те эмоции положительные, то настроение в раздевалке комфортное. Все сегодня были снова друг за друга, как и тогда, когда мы побеждали. Поговорили мы с ребятами после ЦСКА. Немножко я там где-то вспылил. Но там было всё напряжённо. Хорошо, что отпустило. Хорошо, что мы вместе с командой нашли общий язык: они услышали нас, мы услышали их и все вместе добились этой очень важной для нас чисто психологически победы. Теперь отдыхаем и готовимся к следующей встрече», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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