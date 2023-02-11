Кравец о победе над СКА: «Авангард» вернул меня на позицию позитивного тренера и человека

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.
«Был ли у Ткачёва особенный настрой на бывшую команду? Я думаю, что у Володи всегда есть заряженность и настрой на любую команду. Ему нравится играть, он любит хоккей, и ему комфортно быть в нашей команде и вместе с ребятами приносить победы.
Не хотели и не собирались играть вторым номером, старались, наоборот, всё делать первыми, выигрывать единоборства и стычки. Где-то СКА зажимал в зоне за счёт движения и агрессии. Но я считаю, что мы здорово отвечали, сами брали инициативу в свои руки и тоже доводили шайбу до ворот.
Девять бросков за два периода? Дело в том, сколько в меньшинстве мы играли до того, как сами получили большинство.
Конечно, я доволен результатом — что против таких сильных команд мы так играем. Я рад, что команда дала мне эту уверенность и вновь вернула меня на позицию позитивного тренера и позитивного человека», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 11 февраля 2023
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