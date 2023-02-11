В КХЛ определилась половина команд-участниц плей-офф

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 0:2, 4:0).
Благодаря этому успеху екатеринбургская команда набрала 77 очков после 61 матча. Как сообщает официальный телеграм-канал КХЛ, «Автомобилист» официально вышел в плей-офф. Подопечные Николая Заварухина стали третьей командой Восточной конференции, обеспечившей себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Кроме того, «Автомобилист» — восьмая команда-участница плей-офф — 2023 из 16.
На Западе места уже обеспечили СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо» и московское «Динамо». На Востоке — «Ак Барс», «Сибирь», а теперь и «Автомобилист».
- 11 февраля 2023
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