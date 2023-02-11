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«Северсталь» переиграла «Амур» по буллитам, однако хабаровчане вернулись в зону плей-офф

«Северсталь» переиграла «Амур» по буллитам, однако хабаровчане вернулись в зону плей-офф
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Абросимов (Гераськин, Хабаров) – 07:09 (5x4)   1:1 Педан (Николишин) – 10:50 (5x5)   1:2 Рылов (Гребёнкин, Дубакин) – 14:37 (5x5)   2:2 Морозов (Суворов, Пресс) – 19:20 (5x4)   3:2 Гераськин (Абросимов, Вовченко) – 33:32 (5x4)   3:3 Бочаров (Рылов, Николишин) – 39:04 (5x4)   4:3 Морозов – 65:00

На восьмой минуте Руслан Абросимов, реализовав большинство, вывел череповчан вперёд. На 11-й минуте Руслан Педан с передачи Ивана Николишина сравнял счёт. На 15-й минуте Яков Рылов во второй раз поразил ворота хозяев. На 20-й минуте Егор Морозов восстановил равенство — 2:2. На 34-й минуте Игорь Гераськин забросил третью шайбу череповчан в матче. На 40-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Егор Морозов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 февраля в Череповце сыграет с «Локомотивом». «Амур» 14 февраля примет «Автомобилист».

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