«Северсталь» переиграла «Амур» по буллитам, однако хабаровчане вернулись в зону плей-офф

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).
На восьмой минуте Руслан Абросимов, реализовав большинство, вывел череповчан вперёд. На 11-й минуте Руслан Педан с передачи Ивана Николишина сравнял счёт. На 15-й минуте Яков Рылов во второй раз поразил ворота хозяев. На 20-й минуте Егор Морозов восстановил равенство — 2:2. На 34-й минуте Игорь Гераськин забросил третью шайбу череповчан в матче. На 40-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт. Победу своей команде в серии буллитов принёс Егор Морозов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 13 февраля в Череповце сыграет с «Локомотивом». «Амур» 14 февраля примет «Автомобилист».
- 11 февраля 2023
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
18:27
-
17:49
-
17:42
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:08
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:34
-
16:29
-
15:49
-
15:26
-
14:58
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:45
-
13:32
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:15