«Хватало провокаций». Форвард «Спартака» — о матче с «Торпедо»

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев подвёл итоги встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо». Московская команда уступила на последней минуте, пропустив гол за 28 секунд до конца третьего периода.
«В целом хорошая и эмоциональная сегодня была игра. У нас было много большинства, особенно «пять на три» во втором периоде. Конечно, нам нужно было забить хотя бы одну шайбу, чтобы перехватить преимущество. Соперник же сыграл хорошо в конце матча — забили нам два гола, что тут поделать…
Да, в ходе матча хватало провокаций, но это нормально, бывает в хоккее. Может быть, мне стоило где-то сдержаться, не отвечать сопернику тем же — но это сложно объяснить, эмоции захлестнули сегодня обе команды. Гол на старте третьего периода очень зарядил нас — забили в первой же смене, поверили в себя и стало намного проще играть, мы пошли в атаку. Мы здорово играли в первой половине третьего — забили третий гол, опять же, вышли вперёд. Но, к сожалению, немного не выстояли из-за своих же ошибок», — приводит слова Талалуева официальный телеграм-канал «Спартака».
Отметим, что российский нападающий в этой встрече набрал одно очко, отдав результативную передачу. Кроме того, Талалуев набрал шесть минут штрафного времени. В одном из эпизодов форвард получил «2+2». Оба удаления были за грубость.
- 11 февраля 2023
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