Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» благодаря трём очкам Макдэвида, «Ванкувер» проиграл «Детройту»

«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» благодаря трём очкам Макдэвида, «Ванкувер» проиграл «Детройту»
Комментарии

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид, также отдавший две результативные передачи, Зак Хайман, Райан Маклауд, Ессе Пульюярви, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс. Клим Костин очками не отметился.

За «Оттаву» отличились Джейк Сандерсон, Клод Жиру и Эрик Бреннстрём.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 02:18 (5x5)   1:1 Сандерсон (Жозеф, Ткачук) – 20:21 (5x5)   1:2 Хайман – 21:44   1:3 Маклауд (Макдэвид) – 35:18 (4x5)   2:3 Жиру (Грейг, Пинто) – 35:35 (5x4)   3:3 Бреннстрём (Дебринкэт, Холден) – 37:58 (5x5)   3:4 Пульюярви (Кулак, Нурс) – 43:05 (5x5)   3:5 Райан (Кулак) – 47:24 (4x5)   3:6 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:37 (5x4)

В другом матче, прошедшем на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США), «Детройт Ред Уингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:1).

Капитан «красных крыльев» Дилан Ларкин набрал три (2+1) очка. Российские форварды «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Василий Подколзин результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ларкин (Зайдер, Шьяро) – 01:08 (5x5)   2:0 Берггрен (Шьяро, Зайдер) – 02:35 (5x5)   2:1 Бовиллье (Миллер, Хьюз) – 22:02 (5x4)   3:1 Ларкин – 33:16 (5x4)   4:1 Гронек (Мяяття, Расмуссен) – 42:26 (5x5)   5:1 Берггрен (Бертуцци, Ларкин) – 49:05 (4x5)   5:2 Петтерссон (Бовиллье) – 50:25 (5x5)
Новость по теме
Макдэвид побил рекорд НХЛ среди активных игроков по количеству серий с очками в 15+ матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023