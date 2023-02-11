«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» благодаря трём очкам Макдэвида, «Ванкувер» проиграл «Детройту»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:0, 2:3, 3:0).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид, также отдавший две результативные передачи, Зак Хайман, Райан Маклауд, Ессе Пульюярви, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс. Клим Костин очками не отметился.

За «Оттаву» отличились Джейк Сандерсон, Клод Жиру и Эрик Бреннстрём.

В другом матче, прошедшем на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США), «Детройт Ред Уингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:1).

Капитан «красных крыльев» Дилан Ларкин набрал три (2+1) очка. Российские форварды «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Василий Подколзин результативными действиями не отметились.