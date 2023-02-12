Один из лидеров «Аризоны» Чикран остался в запасе на матч с «Блюз» из-за подготовки обмена

Один из лидеров «Аризоны Койотс» Джейкоб Чикран остался в запасе на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», сообщает в своих социальных сетях журналист Джон Шеннон.



Причиной этого является подготовка обмен игрока.



Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» рассчитывает получить за защитника команды Джейкоба Чикрана два выбора в первом раунде драфта НХЛ и молодого игрока.



Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 338 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 142 (53+89) очка при показателе полезности «-47». Соглашение Чикрана с «Койотс» с кэпхитом $ 4,6 млн рассчитано до конца сезона-2024/2025. Игрок ещё перед стартом текущего сезона НХЛ запросил обмен.

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