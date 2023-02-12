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В «Лос-Анджелесе» открыли статую в честь многолетнего лидера Брауна, завершившего карьеру

В «Лос-Анджелесе» открыли статую в честь многолетнего лидера Брауна, завершившего карьеру
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В «Лос-Анджелесе» перед матчем с «Питтсбургом» прошла торжественная церемония открытия статуи в честь многолетнего капитана «Кингз» Дастина Брауна, завершившего карьеру по окончании прошлого сезона НХЛ. Также клуб вывел из обращения 23 номер, под которым играл нападающий и поднял баннер с ним под своды «Крипто.ком-Арены».

38-летний форвард выступал за «королей» на протяжении всей карьеры, дебютировав в лиге в сезоне-2003/2004. Всего на его счету 1295 матчей в лиге, в которых он набрал 712 (325+387) очков. Этот сезон для него 18-й в рамках НХЛ. Браун является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Кингз». В плей-офф форвард сыграл в 85 матчах, набрав 47 (19+28) очков.

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Примечательно, что в прошедшем матче с «Питтсбургом» (6:0) форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе оформил покер и повторил достижение Брауна, который пять лет назад забивал четыре шайбы в форме «Кингз».

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