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Кручинин — о пропуске игры со СКА: очень умный и сильный ход со стороны Ларионова

Кручинин — о пропуске игры со СКА: очень умный и сильный ход со стороны Ларионова
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал решение главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова оставить форварда в запасе на матч со СКА (2:1 Б).

«Понял ли решение оставить в запасе наше звено в выездном матче со СКА? В первые 10 минут я, признаюсь, расстроился. У меня родители, семья в Санкт-Петербурге. Все собирались прийти на хоккей. К тому же очень хотелось СКА обыграть впервые в сезоне. Настраивался на серьёзную игру. Но, как я уже говорил, Ларионов в этом плане — гений. Он чувствует ситуацию очень тонко. Спустя какое-то время с Колей Коваленко и Серёгой Гончаруком мы сели, поговорили, обсудили для чего это. Пришли к выводу, что это очень умный и сильный ход со стороны Игорь Николаевича. Как итог — всё получилось хорошо, увезли из Питера победу. В очередной раз убедились, что то, что делает Игорь Николаевич — это фантастика», — приводит слова Кручинина Sport24.

В текущем сезоне КХЛ на счету Кручинина 52 (15+37) очка в 60 матчах.

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