Форвард «Эдмонтона» Костин пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Канадиенс»). У российского форварда подозрение на травму плеча, пишет журналист Марк Спектор.
Повреждение 23-летний россиянин получил в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний российский нападающий принял участие в 37 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков. Костин был обменян в «Эдмонтон» из «Сент-Луис Блюз» в начале октября 2022 года.
В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 16 февраля в 5:30 мск.
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