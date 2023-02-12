Форвард «Динамо»: игры со «Спартаком» будут для нас тяжелее, чем матч с ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после поражения от ЦСКА (2:3 Б) рассказал о предстоящих играх со «Спартаком».

«Конечно, мы понимаем, что матчи со «Спартаком» для нас будут ещё тяжелее, чем игра с ЦСКА. Потому что у них вообще нет права на ошибку. Сейчас такое время, когда все команды уже подготовлены к плей-офф, все игры уже как плей-офф. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить.

«Динамо» до окончания регулярного чемпионата проведёт все встречи в столичном регионе? На самом деле, это очень хорошо. Большой плюс, что не надо никуда ездить и нужно играть здесь», — цитирует Рашевского ТАСС.

Напомним, матчи «Динамо» — «Спартак» запланированы на 14 и 16 февраля. Начало игр — в 19:30 мск.